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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. وزير الخارجية اليمني يشدد على ضرورة تحقيق تقدم حقيقي وملموس بإتفاق ستوكهولم والان مع التفاصيل
الأربعاء 26 فبراير 2020
شدد وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، وزير الخارجية على أهمية تحقيق تقدم حقيقي وملموس في اتفاق استكهولم وخاصة في اتفاق الحديدة قبل الانتقال الى جولة جديدة من المفاوضات.
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الأربعاء، وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند التي بحث معها العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع في اليمن وآفاق الحل السياسي، بحسب ما ذكرت وكالة سبأ الحكومية .
وفي اللقاء الذي حضره المبعوث السويدي الخاص الى اليمن بيتر سيمنبي والسفير نيكولاس تروفي سفير السويد لدى اليمن، ثمن وزير الخارجية إهتمام السويد بالأوضاع في اليمن ودعمها للحكومة الشرعية والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن .. مجدداً إدانته للممارسات والانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي في المناطق التي ما زالت تحت سيطرتها واستمرارها في فرض قيود على العمل الإنساني تحد من قدرة المنظمات الدولية على القيام بمهامهم، والاعتداءات الجنسية التي تمارس ضد المعتقلات في سجون المليشيا الذي أثبته فريق الخبراء المعني باليمن التابع لمجلس الأمن، وتجنيد الأطفال، واستمرارها في رفض وصول الفريق الفني الأممي للخزان النفطي العائم صافر لإجراء أعمال الصيانة اللازمة للخزان تفاديا لوقوع كارثة بيئية.
ورحب وزير الخارجية في ذات الوقت بقرار مجلس الأمن رقم 2511 الصادر يوم أمس بموجب الفصل السابع، والذي جدد التزام وتأييد المجتمع الدولي بوحدة اليمن سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وأعرب عن ادانته بأشد العبارات للممارسات والانتهاكات التي تنتهجها مليشيا الحوثي بما فيها ما يتصل انتهاكات أعمال العنف الجنسي ضد المعتقلات في مناطق سيطرة الحوثيين.
من جانبها عبرت وزيرة خارجية السويد عن دعمها للحكومة الشرعية .. مؤكدة أن بلادها ستبذل مساعيها وكل جهد ممكن للمساعدة في إيجاد حل سياسي للنزاع في اليمن .
وشددت على التزام بلادها بالاستمرار في دعم جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيثس ودعم الجانب الإنساني للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي انتجتها الحرب.
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