من هو طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود ؟

الأربعاء 26 فبراير 2020

أكدت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء، وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود .



والأمير طلاب بن سعود، هو الأبن الحادي والعشرون من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، ولد في عام 1952م في العاصمة السعودية، الرياض، وتلقى تعليمه الأبتدائي والمتوسط والثانوي في السعودية، وتخرج من جامعة الملك سعود - قسم تاريخ .

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عمل موظفاً في إمارة منطقة الرياض في المكتب الخاص لأمير الرياض سابقا سلمان بن عبد العزيز آل سعود من عام 1400هـ حتى عام 1425هـ وقد تقاعد من عمله لظروف والدته الصحية رحمها الله.

كما تولى العديد من المناصب الرياضية منها رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة ورئيس الاتحاد الخليجي لكرة السلة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، عضو اللجنة الأولمبية السعودية، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة –منصب شرفي-، وعضو رسمي بهيئة أعضاء شرف نادي النصر، ويدعمه سنوياً مادياً ومعنوياً .

زوجته هي الأميرة البندري بنت عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن السديري (ابنة قائم مقام جدة السابق)، لديه خمسة من الأبناء ثلاث بنات وولدين .