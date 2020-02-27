شكرا لقرائتكم خبر عن 200 سجن و300 ألف سجين في تركيا بعهد أردوغان والان مع التفاصيل

الأربعاء 26 فبراير 2020

كشفت مصادر تركية إن إحصائية مخيفة للسجون والسجناء الذين شهدوا إرتفاعاً ملحوظاً في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان .



وسجلت أعداد السجون في فترة أردوغان، ارتفاعاً ملحوظاً، 200 سجن، فيما اقترب عدد السجناء من 300 ألف سجين.

وكشفت المديرية العامة للعقوبات ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارة العدل التركية، الأربعاء، افتتاح 196 سجنًا خلال 14 عامًا ممتدة من 2006 وحتى 2020، بحسب تقرير لموقع بولد ميديا.

ويظل العام 2016 الأكثر افتتاحا للسجون، بعد محاولة الانقلاب المزعومة التي وقعت في 15 يوليو/تموز 2016، بينما بلغ عدد السجون التي افتتحت في يناير/كانون ثانٍ الماضي، أربعة.

ووفقًا للإحصائيات يوجد في تركيا 366 مؤسسة عقابية؛ منها 263 مغلقة و76 مفتوحة، وأربعة منها مركز تعليم للأطفال، و9 مخصصة للنساء لكنها مغلقة و7 مفتوحة، ومثلها للأطفال أبوابها موصدة.

وأشارت إلى أن سعة هذه المؤسسات العقابية من المفترض أن تكون 233 ألف شخص، إلا أن عدد الموجودين بها تجاوز هذا الرقم بكثير.

وبحسب موقع العين الإخباري، فقد قال نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عمر فاروق جرجرلي أوغلو، إن إنشاء كل هذه السجون لدليل على تلاشي العدل بالبلاد .

وأضاف أنه "في نوفمبر/تشرين ثان الماضي صدر تصريح عن أن سعة السجون 288 ألفًا، إلا أن العدد تجاوز الـ300 ألف".

ومضى المعارض الكردي في حديثه، قائلا: "كل شخص يحق له 4 أمتار داخل السجن، إلا أن بهذه النسبة أصبح لكل شخص متر ونصف المتر فقط، فسجن كاسكين بولاية قيرق قلعة، الذي يسع 8 أشخاص يوجد به 28 شخصاً، ورأيت أنه في المهجع الواحد به توجد 21 سيدة وتسعة أطفال".

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وأشار إلى أنه أبلغ مدير السجن المذكور بأن وضع هذا العدد في تلك المساحة لا يتفق مع حقوق الإنسان، فرد عليه قائلا: "أنت محق فيما تقول.. نعم هنا زحام شديد، لكن ليس بيدي شيء، فالمحكمة هي التي ترسل المحكومين إلى هنا".

وبالإضافة إلى السجون الجديدة التي تفتحها وزارة العدل، فإنه تم تشييد مبان ملحقة بالسجون الموجودة حاليًا.

وبين عامي 2010 و2019 شيدت الوزارة مباني إضافية لـ36 سجنا، وبلغت سعة هذه المباني الملحقة 10 آلاف و292 شخصا، وهذا هو عدد المباني الملحقة التي شيدتها وزارة العدل.

وارتفع عدد السجناء في تركيا بنسبة 14% في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2018، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بحسب أرقام معهد الإحصار التركي (حكومي).

ووفق الأرقام المذكورة، فقد بلغ عدد السجناء الأتراك في ديسمبر/كانون الأول 2018 ما يقدر بـ264 ألفا و842 سجينًا بزيادة قدرها 14% عن العام 2017، 78.9% منهم من الصادرة بحقهم أحكام، و21.1% من المعتقلين على ذمة التحقيقات.

وتشير الأرقام نفسها إلى أن 96.1% من الصادرة بحقهم أحكام هم من الذكور، بينما يشكل الإناث 3.9% من إجمالي العدد.

ومقارنة مع عام 2013، كانت السجون التركية تضم 188 سجينا من بين كل 100 ألف تركي بالمتوسط، لكنه ارتفع في عام 2018 ليصبح 323 سجينًا لكل 100 ألف.

وتقارب نسبة السجناء السياسيين في تركيا 17% من إجمالي عدد السجناء المعتقلين بجرائم سياسية في تركيا، منذ مسرحية الانقلاب التي وقعت منتصف عام 2016، وتقول تقارير إن عدد المتهمين بالمشاركة في الانقلاب بلغ 50 ألفًا.

وأصبحت السجون التركية مكتظة بالأمهات والحوامل والأطفال، حيث أشارت تقارير حقوقية سابقة إلى أنه يوجد 17 ألف أمً و700 طفل داخل السجون التركية.