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شكرا لقرائتكم خبر عن هادي : الإنقلابيون لم يجنحوا للسلام مطلقاً ولا رغبة لديهم بذلك والان مع التفاصيل
الأربعاء 26 فبراير 2020
قال رئيس الجمهورية اليمني، عبدربه منصور هادي، "ان الانقلابيين لم يجنحوا للسلام مطلقاً ولا رغبة لديهم بذلك الا متى ماشعروا حاجتهم الى مناورات لتحقيق اهداف وغايات يكسبون من خلالها الوقت للاعداد لمعركة جديدة كما هو حاصل اليوم في حربهم الشاملة في محافظات مأرب والجوف وتعز وصعدة والضالع والبيضاء وغيرها من المحافظات".
وأشاد الرئيس هادي بالمساعي والجهود الحميدة التي بذلتها ولازالت تبذلها مملكة السويد في سبيل تحقيق السلام والاستقرار المنشود في اليمن، وذلك من خلال حرصها ومتابعتها على تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي رعته بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين.
جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الأربعاء، وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند والوفد المرافق لها، حسبما ذكرت وكالة سبأ الرسمية .
واشار الرئيس هادي الى التزام الحكومة اليمنية ببنود الاتفاق والذي للاسف لم تلتزم به المليشيات الانقلابية رغم مرور عام كامل منذ ذلك الوقت.
ولفت الى حرصه الدائم نحو السلام وتقديم التنازلات في سبيله باعتبار السلام مطلبنا وخيار شعبنا ولا استقرار للبلد الا بارساء معالمه .. منوهاً الى دعم المجتمع الدولي لامن واستقرار ووحدة اليمن وهذا ما اكد عليه ايضاً القرار الاممي الاخير.
واضاف رئيس الجمهورية"سنعمل مع الجميع لتحقيق تطلعات السلام في جوانبها واتجاهاتها المختلفة وسنسلك كل الطرق الداعمة له والرامية لتحقيقه مهما كانت صعوبتها وتعقيداتها".
من جانبها عبرت الوزيرة السويديه عن سرورها بهذا الاستقبال واللقاء..مثمنة جهود فخامة الرئيس الدائمة نحو السلام..معبرة عن استعداد بلادها لتقديم الدعم والمساعدة في هذا الاتجاه من خلال بذل اي جهود اضافيه تفضي لتحقيق تلك الاهداف بما فيها دعم جهود المبعوث الاممي الى اليمن وكذلك دعم تنفيذ اتفاق الرياض..
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ،ووزير الخارجية محمد الحضرمي.
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