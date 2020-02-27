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واشنطن تعتزم إدراج ثلاثة أشخاص على علاقة بحزب الله في قائمة العقوبات

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 26 فبراير 2020

أفادت مراسل العربية/الحدث في واشنطن أن وزارة الخزانة الأميركية ستدرج ٣ أشخاص و ١٢ كيانا في لبنان على قائمة العقوبات.

 

وأوضحت أن الأشخاص المعنيين لديهم علاقة مع "مؤسسة الشهداء" التابعة لحزب الله.

 

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يذكر أن مسؤولين أميركيين كانوا ألمحوا خلال الفترات الماضية إلى مواصلة الضغط على إيران وأذرعها في المنطقة ومن ضمنها حزب الله.

 

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، فرضت في ديسمبر الماضي عقوبات على شخصيات وشركات لبنانية متورطة بتمويل ميليشيا حزب الله.

 

وشملت العقوبات في حينه كل من صالح عاصي، وناظم سعيد أحمد، المتهمين بغسل أموال وتمويل مخططات إرهابية، ودعم حزب الله، بالإضافة إلى المدعو طوني صعب. كما طالت شركات لبنانية متورطة بتمويل حزب الله أيضاً.

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