شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يطلع على الخطة السنوية لفرع هيئة الاستثمار للعام 2020 والان مع التفاصيل

الأربعاء 26 فبراير 2020 اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم على الخطة السنوية لفرع الهيئة العامة للإستثمار بساحل حضرموت للعام 2020م التي تتضمن المزيد من المشاريع الاستثمارية واعتماد نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات المستثمرين الجادين وإنجاز معاملاتهم بشكل أسرع.

وتسلم المحافظ البحسني خلال لقائه بمكتبه بالمكلا مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بساحل حضرموت الدكتور محمد علي الجوهي نسخة من التقرير السنوي لفرع الهيئة العامة 2019م والتي اشتمل على اكثر من 40 مشروعا استثماريا بين متوسط وصغير. واستمع المحافظ من مدير فرع الهيئة إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية ولقاءاته برجال الأعمال لبحث معوقات الاستثمار في المحافظة وعرض التسهيلات والمزايا الخاصة التي تقدم للمستثمرين. واكد المحافظ على أهمية منح إعفاءات وتسهيلات للمستثمرين الجادين واستمرار بناء الثقة بين المستمثر والسلطة المحلية لضمان تدفق مزيد من الاستثمارات لخدمة المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب. Advertisements

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