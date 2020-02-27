شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: الكونجرس خصص 2.5 مليار دولار لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، أن الكونجرس خصص مليارين ونصف المليار دولار لمواجهة كورونا وقد نحتاج المزيد.

وأضاف ترامب، في تصريحات: "كلفت نائبي مايك بنس بأن يكون مسؤولا عن ملف مواجهة فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي الأولى على مستوى العالم من حيث الاستعداد لمواجهة الفيروس.

وتابع ترامب:" لدينا 15 حالة إصابة بفيروس كورونا وبعضهم يتعافى حاليا من المرض"،موضحا أن تهديد كورونا يظل منخفضا بالنسبة للشعب الأمريكي.

وقال ترامب: "الرئيس الصيني يعمل بجد لمكافحة انتشار الفيروس".