شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: الكونجرس خصص 2.5 مليار دولار لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف ترامب، في تصريحات: "كلفت نائبي مايك بنس بأن يكون مسؤولا عن ملف مواجهة فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي الأولى على مستوى العالم من حيث الاستعداد لمواجهة الفيروس.
وتابع ترامب:" لدينا 15 حالة إصابة بفيروس كورونا وبعضهم يتعافى حاليا من المرض"،موضحا أن تهديد كورونا يظل منخفضا بالنسبة للشعب الأمريكي.
وقال ترامب: "الرئيس الصيني يعمل بجد لمكافحة انتشار الفيروس".
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