شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين توقف جميع الرحلات من وإلى العراق ولبنان والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت شؤون الطيران المدني أنها تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية كافة باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس، حيث سيتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه في إصابتهم بالفيروس.
وفي حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.
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