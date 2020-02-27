شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات إيران تكشف نفور الشعب من نظام الملالي والان نبدء بالتفاصيل

أكد موقع «ورلد سوشيالست ويب سايت» أن الانتخابات الإيرانية الأخيرة أظهرت أن الشعب بات أكثر نفورًا من نظام الملالي الذي يحكم البلاد منذ عقود.

وبحسب مقال لـ «غوردان شيلتون»، أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية الإيرانية فوزًا للفصيل المتشدد.

ومضى يقول: «أكد الضعف الشديد في مشاركة الناخبين في طهران والمدن الكبرى الأخرى على الأزمة المتفاقمة للنظام»، موضحًا أنه بات مضغوطًا من ناحية بالعقوبات الاقتصادية والتهديدات العسكرية التي فرضتها واشنطن، ومن ناحية أخرى التوترات الطبقية المتصاعدة بسبب عدم المساواة الاجتماعية المتزايدة داخل إيران.

» خسارة الإصلاحيين

ولفت إلى أن النتائج تكشف أن مؤيدي الفصيل المتشدد حصلوا على 191 مقعدًا من أصل 290 مقعدًا في البرلمان، بينما لم يحصل الإصلاحيون إلا على 16 مقعدًا، وفاز المستقلون بـ 43 مقعدًا.

وأردف: «في حين أن التصويت كان بلا شك انعكاسًا مشوهًا للغضب الشعبي بسبب فشل اتفاق عام 2015 في توفير الوظائف والتحسينات الاجتماعية كما وعد روحاني، إلا أن هزيمة الإصلاحيين عكست أيضًا الحظر الذي فرضته الهيئات المشرفة على الانتخابات على العديد من المرشحين».

وأضاف: «حظر مجلس صيانة الدستور، الذي يسيطر عليه المرشد علي خامنئي، نحو نصف المرشحين البالغ عددهم 14 ألفًا، كما منع 92 نائبًا برلمانيًا حاليًا من الترشح».

ونوه إلى أن أهم سمة للانتخابات كانت الانهيار في الإقبال الكلي للناخبين، بما مثل انعكاسًا لخيبة الأمل المتزايدة من النظام بأكمله، حيث انخفضت نسبة المشاركة من 62 % في عام 2016 إلى 42.6 % فقط يوم الجمعة الماضي. وفي طهران، كانت نسبة المشاركة أقل حيث تراوحت بين 20 و25 %.

» واجب ديني

وتابع: «فعلت السلطات الإيرانية كل ما في وسعها لتعزيز الإقبال. كما أعلن خامنئي أن التصويت واجب ديني، وتم تمديد ساعات العمل في صناديق الاقتراع مرتين لمدة 6 ساعات».

وأضاف: كما حاول النظام صرف الانتباه عن تصاعد عدم المساواة الاجتماعية، وهو السبب الأساسي لنمو المعارضة السياسية، من خلال إلقاء اللوم على العوامل الخارجية في انخفاض نسبة المشاركة.

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وبحسب الكاتب، عبّرت الانتخابات عن الصراع الطبقي المتنامي بين العمال والطبقة الرأسمالية الإيرانية.

وأردف يقول: «لقد دمّرت العقوبات الغربية الظروف الاجتماعية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم والفقر. وتوقع تقرير صادر عن مكتب الأبحاث في البرلمان الإيراني العام الماضي أن يعيش 57 % من سكان إيران البالغ عددهم 80 مليون نسمة في فقر بحلول الشهر المقبل».

ونوه إلى أن هذا الاستقطاب الاجتماعي المثير ليس نتاج العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة فحسب، بل نتاج تحركات النخبة الحاكمة الإيرانية للتراجع عن الامتيازات الاجتماعية المقدمة للطبقة العاملة بعد الثورة الإيرانية عام 1979.

» ارتفاع الأسعار

وأضاف: «على مدار السنوات الأربع الماضية، شمل ذلك التقشف الشديد وارتفاع الأسعار للسلع الأساسية. ويُعد نقص المياه وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد مستويات البطالة شكاوى شائعة خاصة بالنسبة للشباب والعمال».

وتابع: كما استمرت الإضرابات والاحتجاجات بين المعلمين وقطاعات أخرى من العمال منذ ديسمبر 2017 ويناير 2018، عندما اندلعت الاحتجاجات الجماهيرية على الأجور غير المدفوعة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الضروريات الأساسية، والبطالة.

وأضاف: «كما أثارت زيادة أسعار البنزين بنسبة 300 % في نوفمبر الماضي احتجاجات في جميع أنحاء إيران تم قمعها بشكل دموي. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، قتل النظام أكثر من 300 شخص في أسبوع».

وأردف: كما اندلعت معارضة أخرى للنظام بعد أن أسقط الحرس الثوري بطريق الخطأ طائرة أوكرانية في أوج الأزمة التي أعقبت تصفية قائد فيلق القدس قاسم سليماني في يناير. وأثار سقوط الطائرة ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176، وإنكار السلطات الإيرانية مسؤوليتها، احتجاجات غاضبة، لا سيما بين الطلاب والمهنيين من الطبقة المتوسطة.

وبحسب الكاتب، يأمل الأصوليون بعد السيطرة على البرلمان في تولي الرئاسة في أغسطس 2021.

وتابع: تكهنت بعض التقارير أنه خلال الفترة المتبقية من رئاسة روحاني، سوف يلوم الأصوليون الإصلاحيين على جميع المشاكل الاجتماعية والسياسية في إيران من أجل تعزيز مسعاهم للرئاسة.