شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتقدم جنازة مبارك العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

تقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجنازة العسكرية لتشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك أمس الأربعاء، وجرّت أحصنة عربة تحمل نعش الراحل الملفوف بالعلم المصري، وضم الموكب كبار قادة الجيش ونجلي مبارك علاء وجمال وشخصيات أخرى كبيرة مصرية وعربية.

» برقيات ومواساة

وحضر الجنازة العسكرية للرئيس الراحل مبارك مسؤولون مصريون وعرب وأجانب، ثم نقل الجثمان لدفنه بمقابر العائلة بمنطقة مصر الجديدة.

وأطلقت المدفعية 21 طلقة عند بدء مراسم التشييع، كما عزفت الموسيقى العسكرية مارش جنائزي وفقا لبروتوكول الجنازات العسكرية.

وحمل جثمان الرئيس مبارك على عربة مدفع ملفوفا بعلم مصر، حيث جرت العربة الخيول العسكرية.

وتقدمت الجنازة الأوسمة والنياشين العسكرية التى حصل عليها الراحل.

» حزن ومشاركة

وعقب تشييع جثمان مبارك، قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العزاء لأسرة الرئيس الراحل، وفي مقدمتهم نجلاه جمال وعلاء مبارك وزوجته.

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وتجمع عشرات المواطنين المصريين أمام مقابر عائلة مبارك ، حاملين صور الفقيد، تعبرعن حزنهم الشديد لرحيله.

يذكر أن مبارك تولى الرئاسة بعد حادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، في أكتوبر 1981، وحكم مصر لمدة 30 عامًا.

تخرج مبارك من الكلية الجوية عام 1950، وترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية في أبريل 1972، وقاد الراحل القوات الجوية أثناء حرب أكتوبر 1973.

» استفتاء شعبي

وفي عام 1975 عين محمد أنور السادات مبارك نائبًا لرئيس الجمهورية، ثم تقلد الرئاسة بعد استفتاء شعبي.

تجددت ولاية مبارك عبر الاستفتاء، 3 مرات 1987، و1993، و1999، ثم تم تعديل الدستور ليصبح أول رئيس لمصر عبر الاقتراع الحر المباشر عام 2005.

ونعت رئاسة الجمهورية المصرية مبارك، «لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية».

وأعلنت الرئاسة المصرية حالة الحداد العام لمدة 3 أيام بدأت أمس، وحتى يوم غد الجمعة.