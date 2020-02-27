شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسعى لمنع التدخل الأجنبي في مؤسساتها الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

أكد موقع معهد «جيتستون انستتيوت» أن خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي بمدينة مولهاوس، حول خططه لمكافحة التدخل الأجنبي في المؤسسات الإسلامية الفرنسية، يمثل محاولة منه لدعم الناخبين المحافظين في الانتخابات البلدية في مارس المقبل.

وبحسب مقال لـ «كورين سورن»، الزميل البارز بالمعهد، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إجراءات جديدة لمكافحة الإسلام السياسي في فرنسا، من بينها تقييد دور الحكومات الأجنبية في تدريب الأئمة وتمويل المساجد وتعليم الأطفال.

وأشار الكاتب إلى أن ماكرون خلال خطابه أكد أن حكومته ستسعى إلى منع التدخل الخارجي في عمل وممارسات المؤسسات الإسلامية في فرنسا.

وأوضح أن ماكرون لخّص إستراتيجيته لمكافحة هذا التدخل في عدة جوانب وهي المدارس وأماكن العبادة، وإعادة تنظيم شعائر المسلمين كي تتوافق مع القانون الفرنسي، وإعادة فرض سيطرة الدولة على جميع الأراضي الفرنسية.

ونوه إلى أن ماكرون يعتزم إنهاء برنامج لتبادل الأساتذة لتدريس لغة وثقافة الجذور يُعرف باسم (ألكو)، وهو يسمح لـ9 دول بإرسال معلمين إلى فرنسا من أجل تأمين دروس في الثقافات واللغات الأجنبية من دون رقابة السلطات الفرنسية، والدول التسع هي الجزائر وكرواتيا وإيطاليا والمغرب وإسبانيا وصربيا والبرتغال وتونس وتركيا.

ولفت ماكرون إلى أن (ألكو) سيجري استبدالها باتفاقات ثنائية مع فرنسا لضمان أن يكون لباريس الرقابة على الدروس ومحتوياتها بحلول سبتمبر المقبل. وأوضح أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي رفضت التوقيع على الاتفاق الجديد، حيث تدير الحكومة التركية شبكة واسعة من المساجد في فرنسا تحت رعاية مديرية الشؤون الدينية والتي يسيطر عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ماكرون: «لن أسمح لأي دولة أجنبية بتغذية انفصالية ثقافية أو دينية أو مرتبطة بالهوية على أراضي جمهوريتنا. لا يمكننا السماح بالقوانين التركية على التراب الفرنسي».

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وأوضح الرئيس الفرنسي أن القانون الجديد سيسمح بالشفافية حول طريقة تمويل المساجد، مضيفًا: «سنخلق الظروف كي يستطيع المسلمون في فرنسا ممارسة دينهم بحرية».

ودعا ماكرون إلى دمج أفضل للمسلمين في المجتمع الفرنسي وحذر من أخطار الطائفية.

واعتبر الكاتب أن ما يؤكد أن خطاب ماكرون له أسباب سياسية وجزء من جهده لكسب دعم الناخبين المحافظين، إنه يأتي قبل أسابيع على الانتخابات البلدية في 15 و22 مارس المقبل.

ومضى يقول: «لقد واجهت حكومته انتقادات بسبب غياب جهودها في دمج المسلمين في فرنسا التي تحتضن أكبر نسبة من المسلمين في أوروبا، والذين يبلغ عددهم 6 ملايين نسمة أو ما يقارب 8% من حجم السكان».

ونوه إلى أن أهم هذه الانتقادات ما كان من رئيسة حزب التجمع الوطني القومي مارين لوبان التي قالت إن الحكومة فشلت في دمج المسلمين بما يقوّض علمانية فرنسا وفصل الدين عن الدولة.

وتخوض لوبان منافسة متقاربة جدًا مع ماكرون في استطلاعات الرأي وتتحدث باسم العديد من القلقين من انتشار التطرف الإسلامي.

وأوضح الكاتب أن ماكرون منذ وصوله للحكم في مايو 2017 ركّز معظم سياساته على الإصلاح الاقتصادي، فيما كانت نتائجه متباينة على صعيد الوعود بكبح التطرف الإسلامي والهجرة.