شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة يشارك في تشييع مبارك والان نبدء بالتفاصيل

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، أسامة بن أحمد نقلي والملحق العسكري بالسفارة العميد خليل المنقور، في مراسم التشييع، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أرسلا برقيتي عزاء ومواساة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في وفاة الرئيس مبارك.