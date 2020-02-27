شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة يشارك في تشييع مبارك والان نبدء بالتفاصيل
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أرسلا برقيتي عزاء ومواساة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في وفاة الرئيس مبارك.
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