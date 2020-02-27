شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السودانية لـ«اليوم»: الرئيس الألماني يفك عزلة 35 عاما والان نبدء بالتفاصيل

يبدأ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الخميس، زيارة إلى السودان، بعد انقطاع دام 35 عاما.

ويلتقي شتاينماير خلال الزيارة التي تستمر لمدة يومين، برئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان.

وتتناول مباحثاته العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، عقب قرار البرلمان الألماني رفع الحظر التنموي عن السودان.

وقال مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية السودانية، السفير محمد الغزالي لـ«اليوم»: إن الخرطوم أكملت جاهزيتها لاستقبال رئيس الوزراء الألماني والوفد المرافق، والذي يتألف من 70 شخصية من مسؤولين ومستثمرين يزورن البلاد بعد انقطاع لسنوات طويلة.

وأوضح الغزالي أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبرى، حيث ينتظر أن تبحث اللقاءات التي سيجريها رئيس الوزراء الألماني بالبلاد، عددا كبيرا من الملفات السياسية والاقتصادية، حيث أصبح المناخ مهيأ عقب رفع الحظر الاقتصادي عن السودان.

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وأشار إلى أن وزير التنمية الألماني غيرد مولر، الذي سيكون ضمن الوفد أكد في وقت سابق، أن السودان بحاجة لمساعدات دولية عاجلة، بحيث تمكنه من التعافي.

من جهته أفاد القيادي بقوى الحرية والتغير كمال بولاد في تصريح لـ«اليوم»، بأن زيارة رئيس الوزراء الألماني إلى السودان، تمثل بداية الانطلاقة نحو فك العزلة التي عاشتها البلاد لسنوات طويلة؛ نتيجة السياسات المضطربة التي انتهجها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، مبينا أن هناك العديد من الزيارات التي ستتم خلال الفترة المقبلة لمسؤولين كبار من دول العالم، وبخاصة أوروبا التي ظلت في حالة خصام مع السودان. وعبر بولاد عن أمله في أن تمثل هذه الزيارة نقطة البداية لمعالجة الوضع الاقتصادي، خاصة وأن الوفد الألماني يضم نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال.

يشار إلى أن آخر زيارة لرئيس ألماني إلى السودان، كانت في عام 1985، حينما وصل إلى الخرطوم الرئيس الألماني ريتشارد فون فايتسكر.

وعندما حكم نظام الإخوان السودان عبر انقلاب عسكري نفذه الرئيس المخلوع عمر البشير في 30 يونيو 1989، تراجعت علاقات الخرطوم مع العواصم الأوروبية.