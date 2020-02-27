من أمام منزله .. هذا ما قاله أهالي كفر المصيلحة عن الرئيس السابق "مبارك" بعد وفاته

عرضت فضائية "ten" تقريرًا رصدت فيه أراء بعض أهالي كفر المصيلحة حول الرئيس الراحل "حسني مبارك" من أمام منزله، بمدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية.

وقال أحد المواطنين : في ناس كتير في البلد حزنت على وفاته، لأنه له الكثير من الإيجابيات سواء دوره في حرب السادس من أكتوبر، أو قيامه ببناء العديد من المدن الجديدة

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بينما قال آخر: مبارك لا يغلى على خالقه، ولكن خبر وفاته كان مزعجًا، هذا الرجل أثر فينا كثيرًا.

كان الرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك"،قد وافته المنية الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرّض لها مؤخرا، وتولى مبارك حكم مصر لمدة اقتربت من 30 عاما