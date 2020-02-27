النشرة: عناصر الجيش اللبناني تفجر قنبلة عنقودية ببلدة سحمر في البقاع

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​البقاع​ عن "قيام عناصر من الهندسة في ​الجيش اللبناني​ ب​تفجير​ ​قنبلة​ عنقودية من مخلفات ​العدوان الإسرائيلي​ في بلدة سحمر عصر اليوم قرب سنترال سحمر الدولي". إضغط للمزيد

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