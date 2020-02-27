AFP: إطلاق نار في ميلووكي الأميركية وأنباء عن إصابات عدّة

نقلت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية عن شرطة مدينة ميلووكي الأميركية تأكيدها أنّها أرسلت وحدات إلى مقرّ شركة "مولسون كورس" إثر ورود بلاغ يفيد بوجود مسلّح يطلق النار داخل مقرّ شركة التخمير العملاقة، في هجوم قالت وسائل إعلام محلية إنّه أوقع العديد من الإصابات.

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