شكرا لقرائتكم خبر عن شيزوفرينيا حكومة أنقرة.. الشؤون الدينية التركية تنشئ مبنى بـ90 مليون ليرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أنه في الوقت الذى تدعو فيه حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الشعب بالتقشف، فإنه تم تحويل 16 مليون ليرة من الميزانية إلى صيانة وإصلاح مرافق مؤسسة الشؤون الدينية، حيث أوضح نائب إلازيغ عن حزب العدالة والتنمية التركى الحاكم، متين بولوت، أنه لم يتم بدء تأسيس بعض المنشآت بغرض تدابير الادخار، لكن عندما رأينا أهمية الموضوع بالنسبة لمدينة إلازيغ التركية لم تردنا الوزارة أيضًا. وأعلن عن ارتفاع التكلفة المالية لمجمع هاربوت التابع لرئاسة الشؤون الدينية التركية بشكل مستمر.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة التركية، أنه تجاوزت تكلفة البناء التى قامت بها شركة زيفر للإنشاءات 90 مليون ليرة تركية وكانت 76 مليون ليرة فى نهاية العام الماضي، وتم تخصيص 13 مليون و500 لعام 2020، فيما وصلت تكلفة الصيانة والإصلاح لرئاسة الشؤون الدينية والتى تفوقت على 12 مؤسسة إلى ملايين الليرات، حيث بلغت تكاليف صيانة وإصلاح مباني المؤسسة في إسطنبول وأنقرة 7 ملايين و884 ألف ليرة فى 2019. ووفقا لبرنامج الاستثمار فإنه يرجح ان تقوم ديانات بانفاق 16 مليون ليرة لصيانة واصلاح منشآت رئاسة الشؤون الدينية فى عام 2020.

وكانت مؤسسة الشؤون الدينية نشرت في مجلة "العائلة" مقالة بعنوان "كيف يتم التسوق بادخار" وأوصت المؤسسة بالذهاب إلى "سوق المساء" لشراء الأشياء بسعر رخيص، بينما تواصل حكومة أردوغان حالة بذخ شديد وإهدار للمال العام التركى.

ويواجه المواطنون الأتراك صعوبة فى تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب الأزمة الاقتصادية التى ضربت تركيا فى آخر عامين، فى حين تجاوزت تكاليف الكهرباء والمياه والغاز فى مؤسسة الشؤون الدينية فقط 5 ملايين ليرة، حيث وتلقت المؤسسة التى تدفع الفواتير بملايين الليرات 36 مركبة فى السنوات 2016 و2017.