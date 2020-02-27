خرافات كورونا.. الصحة العالمية تكشف أبرز الشائعات عن الفيروس الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صفوت:

مع انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" بعدة دول في العالم، واتساع نطاق تفشي الفيروس الذي قتل ما يقرب من 3 آلاف شخصًا غالبتهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران، ازدادت الشائعات والخرافات التي يطلقها الناس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي بعض المواقع الإخباري، ما دعا منظمة الصحة العالمية، للكشف عن تلك الخرافات والشائعات، في مؤتمراتها الصحفية التي عقدت طوال الفترات الماضية.

وفي 9 فبراير الجاري، أطلقت المنظمة حملة لمحاربة الشائعات المرتبطة بالفيروس، محذرة من تداول المعلومات المغلوطة بشأن الفيروس.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس إدهانوم جبريسوس، في تصريح صحفي، له في بداية فبراير: "إنه بينما ينتشر الفيروس، تنتشر أيضاً الشائعات التي تبث الرعب بين الناس وتثير قلق المسؤولين ومتخذي القرار".

ودعا جبريسوس، إلى التوقف عن نشر المعلومات الخاطئة التي تعوق جهود مكافحة الفيروس، مشيراً إلى أن المنظمة خصصت مجموعة عمل لمكافحة الشائعات والمعلومات المغلوطة بعدة لغات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتبث فيديوهات ولقاءات مع الخبراء لتحل محل الشائعات.

وفي أحد مؤتمرات المنظمة العالمية المعنية بالصحة، أكدت أنه يجب الابتعاد عن الشائعات والأخبار التي تضلل الناس بشأن فيروس كورونا ، منددة بمحاولة شركات ومصانع جنى الأرباح من الشركات التي تطلق الشائعات حول المرض وتوهم المرضى بأنهم توصلوا إلى علاج للفيروس.

بدأت المنظمة، التعاون مع موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للحد من انتشار الشائعات التي تروج على مواقع التواصل، فيما علق "فيسبوك"، بأنه سيحظر كل المنشورات والأخبار الموجودة على موقعه، والتي تتضمن أدوية وعلاجات مزيفة للفيروس..

ومع انتشار المفاهيم المغلوطة والشائعات، في ظل تزايد أعداد المصابين والقتلى بسبب الفيروس، كشفت منظمة الصحة العالمية، في بيناتها خلال الفترات الماضية عن عددًا من الشائعات والمفاهيم المغلوطة المصحوبة لانتشار الفيروس.

وفيما يلي ملخص إفادات منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا:

كل الأشخاص صغارًا وكبارًا معروضون للإصابة بالفيروس.

الكوكايين لا يمنع من الإصابة بالفيروس.

انتقال الفيروس عبر العملات المعدنية والأوراق النقدية وبطاقات الائتمان أمر ضعيف للغاية.

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الاعتقاد بأن كورونا يمكن ينتقل عبر الهواء لمسافة 8 أمتار غير صحيح، بل لا ينتقل لمسافة أكثر من متر واحد.

كورونا لا يموت بالبرد والثلج، كما يعتقد البعض.

مجففات الأيدي المتوفرة في المراحيض ليست فعالة في القضاء على كورونا.

لا يمكن لمصابيح التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية القضاء على كورونا.

لا يساعد رشح الجسم بالكحول في القضاء على الفيروس.

لا يعرض تسلم الطرود القادمة من الصين للإصابة بكورونا كما يعتقد البعض.

لا يوجد ما يؤكد أن الحيوانات الأليفة بالمنازل يمكنها نقل الفيروس للإنسان.

لا توفر اللقاحات المضادة لالتهاب الرئوي الحماية من الإصابة بكورونا.

لا دليل حتى الآن على أن غسل الأنف بمحلول ملحي يساعد في الوقاية من كورونا.

لا دليل على أن تناول الثوم يحمي من الإصابة بالفيروس.

لا يمنع وضع زيت السمسم على الجسم دخول فيروس كورونا إلى جسم الإنسان.

المضادات الحيوية لا تقي من الإصابة بالفيروس.