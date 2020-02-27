كورونا يصل الجزائر

أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري، مساء اليوم، الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا".

وأكد التلفزيون الرسمي الجزائري أن الحالة لرجل إيطالي وصل إلى البلاد، يوم 17 فبراير/شباط الجاري. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال التلفزيون نقلا عن وزير الصحة إن الرجل يخضع للحجر الصحي.

وفي سياق متصل، أبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، منظمة الصحة العالمية عن بداية انتشار وباء كورونا في مدينة ووهان الصينية.

Advertisements

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا على الصعيد العالمي 78866 شخصا، توفي منهم 2592 شخصا، فيما شفي حتى الآن 25128 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

وسجل إقليم هوبي الصيني، الواقع بوسط البلاد ومركز تفشي الفيروس، 68 حالة وفاة جديدة، في حين سجلت عاصمته ووهان 56 وفاة.

(سبوتنيك)