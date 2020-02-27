قصة نهش الكلاب لطفل تثير غضب رواد السعودية

أشعلت واقعة حزينة في السعودية، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، بعد أن نهشت مجموعة من الكلاب طفل بالمملكة العربية.

وكانت الجهات المعنية في السعودية كالشؤون البلدية والقروية، قد دعت أماناتها إلى تطبيق برنامج CNSR، لتقليل كثافة الكلاب الضالة باستخدام الطرق الرحيمة الصديقة للبيئة والبديلة،

وذلك بعد إيقاف استخدام الطعوم السامة في مكافحتها، في إطار تحقيق مبدأ الرفق بالحيوان بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية السعودية للرفق بالحيوان.

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ونهشت كلاب ضالة طفلاً لم يتجاوز العامين والنصف حتى فارق الحياة،

في فاجعة أصابت عائلةً في الإحساء شرق السعودية.

وهاجمت مجموعة من الكلاب طفلاً صغيرا يدعى مالك، عصر السبت الماضي، في الوقت الذي كانت أسرته في نزهة داخل إحدى الاستراحات الريفية ببلدة البطالية، حتى فقدت الأسرة طفلها لتبحث عنه.

ووجدت الأسرة أخيرًا طفلها وحوله مجموعة من الكلاب داخل مزرعة مجاورة، ليتم نقله إلى المستشفى بسرعة، ولكن المفاجأة أن الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق.