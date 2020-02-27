جنازة عسكرية لمبارك والسيسي يتقدم المشيعين

تقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وكبار رجال الدولة الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك، من مسجد المشير طنطاوي. وبهتافات «لا إله إلا الله.. حسني مبارك حبيب الله».. أدى المصلون صلاة الجنازة على الرئيس الأسبق حسني مبارك في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حيث حمله نجلاه علاء وجمال إلى محراب المسجد لأداء صلاة الجنازة. وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، التي شملت علاء وجمال مبارك والسيدة سوزان مبارك، وذلك خلال مشاركته في الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك في مسجد المشير طنطاوي. ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. وتقدمت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أول من أمس الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020، كما نعته القيادة العامة للقوات المسلحة ابناً من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة. ونكس مجلس الوزراء، العلم حدادا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في ضوء قرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، وذلك اعتبارًا من الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.



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