عاجل-ولي العهد يبحث مع مستشار ملك المغرب فرص الشراكة الثنائية

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مستشار ملك المغرب السيد فؤاد عالي الهمة، الذي نقل رسالة شفوية لولي العهد من ملك المغرب محمد السادس. كما نقل المستشار لولي العهد، مشاعر المودة والأخوة الصادقة التي يكنها الملك محمد السادس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد. كما أكد الرغبة الجادة للملك محمد السادس لتطوير الشراكة المتميزة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها .
فيما عبر ولي العهد، عن تحياته وتقديره لملك المغرب، مؤكداً أهمية العلاقات السعودية المغربية وبحث المزيد من فرص الشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وقد جرى خلال اللقاء، التباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد العيسى. فيما حضر من الجانب المغربي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة.
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