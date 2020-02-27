عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات على صلة بحزب الله

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 3 شخصيات لبنانية و12 كيانا على قوائم العقوبات الأمريكية بسبب ارتباطهم بمؤسسة الشهداء التابعة لحزب الله. تجنيد مقاتلين شملت القائمة قاسم بزي المسؤول عن مؤسسة الشهداء، وجواد محمد شفيق نور الدين المسؤول عن تجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى سورية واليمن، فضلا عن يوسف عاصي مؤسس أتلاس هولدنج، كما شملت العقوبات محطات وقود مملوكة لأشخاص تابعين لحزب الله. قال بيان وزارة الخزانة الأمريكية: إن الوزارة مستمرة في إعطاء الأولوية لتعطيل كل ما يخص النشاط المالي لحزب الله بما في ذلك شبكة الدعم المالي، ودعت إلى الإبلاغ عن أي ممتلكات أو مصالح تخص المستهدفين من وراء هذا التعميم في داخل الأراضي الأمريكية أو ما يقع داخل حيازة أو سيطرة أمريكيين. معاقبة شخصيات وشركات وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت في ديسمبر الماضي عقوبات على شخصيات وشركات لبنانية متورطة بتمويل ميليشيا حزب الله. شملت العقوبات في حينها كلا من: صالح عاصي، وناظم سعيد أحمد، المتهمين بغسل أموال وتمويل مخططات إرهابية، ودعم حزب الله، بالإضافة إلى المدعو طوني صعب. كما طالت شركات لبنانية متورطة بتمويل حزب الله أيضاً. إلى ذلك، كان وكيل وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، أكد في 22 ديسمبر الماضي، خلال زيارته الرسمية إلى لبنان لأكثر من مسؤول ألا تساهل في ملف حزب الله. لم يختلف مضمون زيارة هيل في حينه عن الزيارات الأمريكية السابقة للبنان، وأبرزها لوزير الخارجية مايك بومبيو في مارس من العام الماضي ثم زيارة السفيرين دايفيد ساترفيلد وديفيد شينكر، لجهة إثارة مجموعة من الملفات أبرزها مواصلة فرض عقوبات على حزب الله.



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