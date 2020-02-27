في أقل من 24 ساعة..الجيش الليبي يسقط ثالث طائرة تركية

أعلن الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، عن إسقاط طائرة مسيرة تركية ثالثة في أقل من أربعة وعشرين ساعة، بعد إقلاعها من القاعدة التركية في مطار معيتيقة.

ويأتي إعلان الجيش الليبي بعد إسقاط دفاعاته الجوية طائرة مسيرة من طراز “بيرقدار” جنوبي العاصمة طرابلس، عندما كانت تحاول الإغارة على مواقع الجيش.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، على فيسبوك، فيديو يظهر الطائرة التركية المسيرة، بعد أن تم إسقاطها من جانب وحدات الجيش الليبي.

وأكد آمر غرفة العمليات العسكرية بمنطقة الغربية، اللواء المبروك الغزوي، أنه جرى إسقاط الطائرة جنوبي طرابلس بعد إقلاعها من القاعدة التركية في معيتيقة، حيث تعتبر الغرفة هذه الأعمال عدائية وإرهابية وخرق للهدنة المعلنة بالمنطقة.

Advertisements

وفي نهاية نوفمبر 2019، فرض الجيش الوطني الليبي حظرا جويا فوق منطقة العمليات في طرابلس، لكنه استثنى حينها منطقة مطار معيتيقة من الحظر الجوي الذي فرضه الجيش على العاصمة، نظرا للحاجات الإنسانية المحتملة.

وفي المقابل، بدا أن ميليشيات طرابلس استغلت هذا الأمر، بحسب ما أوردت إذاعة “أر. أف. آي” الفرنسية، التي قالت إن معتيقية، وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية، شهد في الآونة الأخيرة حركة دؤوبة لمقاتلين قادمين من تركيا على متن رحلات طيران غير مسجلة.

وشملت المنطقة المحظورة أيضا مناطق تمتد من المايا غرب طرابلس قرب مدينة الزاوية، حتى مقر الكلية العسكرية للبنات سابقا، ومزرعة النعام بمنطقة تاجوراء شرقي العاصمة، ومنطقة القرة بوللي شرقي العاصمة، وجنوب شرق مدينة ترهونة، وغربا حتى أدنى معسكر الرابطة.