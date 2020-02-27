كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين تدين قرار إسرائيل ببناء 3500 وحدة استيطانية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت السلطة الفلسطينية قرار إسرائيل ببناء 3500 وحدة استيطانية جديدة، مؤكدة أن هذا من شأنه أن يقوض الأمن في المنطقة، وفقًا لموقع "ميديل إيست مونبتور" البريطاني نقلا عن صحيفة "الوطن فويس".

وبحسب نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فإن هذا القرار يأتي في سياق السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى زعزعة استقرار المنطقة.

كما وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في، الواقعة بين القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية.

وهذا بالإضافة إلى 46000 وحدة استيطانية جديدة سيتم بناؤها في الضفة الغربية المحتلة.

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وقال وزير البناء والإسكان، يفعات شاشا بيتون، في تصريح له، أصدرت تعليمات إلى فرق التخطيط في الوزارة لإعداد خطط لتوسيع المجتمعات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، وأضافـ، أنه لدينا حاليًا خطط لبناء 46000 وحدة سكنية.

وأضاف أبو ردينة، أن جاءت هذه القرارات نتيجة للسياسات الأمريكية المتحيزة مع إسرائيل، مؤكدًا أن هذه السياسات أدت إلى "انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".

وقال أيضا: إن هذه القرارات تتحدى بيان مجلس الأمن الدولي الذي صدر والذي ينص على أن المستوطنات تقوض حل الدولتين.

