أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى 3 دول بسبب فيروس "كورونا"

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، من السفر إلى منغوليا وإيطاليا وإيران، ومن مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد أو عراقيل مرتبطة بجهود السيطرة على تفشي الفيروس.

هذا ودعت الخارجية الأمريكية "المواطنين إلى توخي الحذر الشديد عند السفر إلى إيطاليا"، وقالت: إن "على الموجودين في إيران أيضًا أن يكونوا حذرين"، ويكافح البلدان تفشي فيروس كورونا.

وهناك تحذير أمريكي بالفعل يحث الأمريكيين على عدم السفر إلى إيران، وعزت البلاد ذلك لخطر تعرضهم للخطف أو الاعتقال.

ودعت وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين على إعادة التفكير في الزيارة إلى منغوليا، بسبب "قيود على السفر والنقل" مفروضة بسبب انتشار الفيروس في جارتها الصين.

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