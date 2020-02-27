قال مسؤول بقسم التواصل في وزارة الصحة المغربية مساء يوم الأربعاء لـ”اليوم24″ إنّ المعطيات المؤكدة والمتوفرة حاليا كلها تشير إلى أنّ فيروس “كورنا” الذي اجتاح أكثر من 30 دولة أبرزها جارة المغرب الجزائر مازال خارج الحدود المغربية ولم تُسجل مصالح وزارة الصحة أيّ حالة فيروسية.
وأكد المتحدث ذاته، أنّ وزارته تدرك انشغال المواطن المغربي بتطورات فيروس كورونا، وبالتالي فهي تعمل على إيصال المعلومة للرأي العام بكل شفافية وطراوة تفاديا للإشاعة.
ودعا المصدر ذاته إلى التحري قبل النشر والتأكد من المعطيات، مؤكدًا أن قسم التواصل لدى الوزارة احدث قبل شهور مجموعة على تطبيق التواصل الفوري “واتساب” تضم قسم كبير من الصحافيين العاملين بأبرز المؤسسات الإعلامية المغربية، وأن مسؤولي المجموعة عن الوزارة يبدلون مجهودا مضاعفا للتأكد من الأخبار وتزويد الصحافيين بالمعطيات الصحيحة والدقيقة كما تواكب كل المستجدات ببلاغات رسمية حيث لم تسجل لحدود الساعة أية حالة إصابة بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بوزارة الصحة: فيروس كورونا مازال خارج حدود المغرب والتهويل الإعلامي أصابَ الناس بـ”الهلع والرعب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.