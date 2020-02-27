مسؤول بوزارة الصحة: فيروس كورونا مازال خارج حدود المغرب والتهويل الإعلامي أصابَ الناس بـ”الهلع والرعب”

قال مسؤول بقسم التواصل في وزارة الصحة المغربية مساء يوم الأربعاء لـ”اليوم24″ إنّ المعطيات المؤكدة والمتوفرة حاليا كلها تشير إلى أنّ فيروس “كورنا” الذي اجتاح أكثر من 30 دولة أبرزها جارة المغرب الجزائر مازال خارج الحدود المغربية ولم تُسجل مصالح وزارة الصحة أيّ حالة فيروسية.

وأكد المتحدث ذاته، أنّ وزارته تدرك انشغال المواطن المغربي بتطورات فيروس كورونا، وبالتالي فهي تعمل على إيصال المعلومة للرأي العام بكل شفافية وطراوة تفاديا للإشاعة.

ودعا المصدر ذاته إلى التحري قبل النشر والتأكد من المعطيات، مؤكدًا أن قسم التواصل لدى الوزارة احدث قبل شهور مجموعة على تطبيق التواصل الفوري “واتساب” تضم قسم كبير من الصحافيين العاملين بأبرز المؤسسات الإعلامية المغربية، وأن مسؤولي المجموعة عن الوزارة يبدلون مجهودا مضاعفا للتأكد من الأخبار وتزويد الصحافيين بالمعطيات الصحيحة والدقيقة كما تواكب كل المستجدات ببلاغات رسمية حيث لم تسجل لحدود الساعة أية حالة إصابة بالفيروس.