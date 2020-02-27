سرقة وكالة لتحويل الأموال.. أمن طنجة يوقف أحد المشتبه فيهما

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، يوم أمس الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، للاشتباه في تورطه في ارتكاب عملية سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة طنجة قد باشرت، بتاريخ 13 فبراير الجاري، إجراءات معاينة سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال، عمد خلالها شخصان إلى اقتحام الوكالة والاستيلاء على مبلغ مالي بعد تهديد مستخدم بها بواسطة أسلحة بيضاء، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة إلى تشخيص هويتهما وتوقيف واحد منهما يوم أمس الثلاثاء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت التحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني.