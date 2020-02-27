“التشامبيونزليغ”.. السيتي “يقلب” الطاولة على الريال في قلب مدريد

نجح فريق السيتي في قلب الطاولة على مضيفه الريال بقلب ملعب “البيرنابيو” بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين لواحد، لحساب ذهاب الدور الـ 16 لمسابقة عصبة الأبطال الأوروبية.

ومنح اللاعب إيسكو فريقه ريال مدريد التقدم على ضيفه السيتي الإنجليزي في الدقيقة 60 من عمر المواجهة، التي احتضنها ملعب “البيرنابيو” بالعاصمة الإسبانية مدريد، قبل أن يعدل اللاعب غابرييل خيسوس النتيجة في الدقيقة 78.

وقبل نهاية دقائق المواجهة، نجح اللاعب دي بروين في توقيع هدف الفوز، وتحديدا في الدقيقة 83 من ضربة جزاء، مانحا بذلك نقاط المواجهة كاملة لفريقه.

وتضاعفت معاناة الفريق الملكي بعد حصول قائده وصمام أمان خط الدفاع، سيرجيو راموس، على بطاقة حمراء، فرضت على زملائه خوض ما تبقى من فصول المباراة بعشرة لاعبين فقط.