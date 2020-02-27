شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعطل الدراسة 10 أيّام بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قررت خلية الأزمة الحكومية العراقية تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات لمدة عشرة أيّام كإجراء احترازي في مواجهة فايروس كورونا.

كما قررت الخلية التي يرأسها وزير الصحة وتضم ممثلين عن الوزارات المعنية إغلاق دور السينما والنوادي والمقاهي والمنتديات لمدة عشرة أيام للأسباب ذاتها, إضافة إلى حظر التجمعات في الأماكن العامة لأي سبب كان.

وكانت وزارة التربية العراقية أعلنت في وقت سابق أمس تمديد عطلة نصف السنة لطلبة محافظتي بغداد والبصرة لمدة أسبوع واحد.

وتاتي هذه الإجراءات على خلفية اكتشاف خمس حالات إصابة بفايروس كورونا واحدة في النجف وأربع في كركوك