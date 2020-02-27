شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدرج أمين كتائب «حزب الله» بالعراق على لائحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
وقال منسق جهود مكافحة الإرهاب في الوزارة ناثان سيلز في مؤتمر صحفي، إن المنظمة تشكّل تهديداً للقوات الأمريكية في العراق، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل ضغطها على المنظمة.
وتعد "كتائب حزب الله" من المنظمات الموالية لإيران، وقد اتهمتها الولايات المتحدة بالمسؤولية عن مقتل متعاقد أمريكي يعمل في العراق في ديسمبر الماضي.
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