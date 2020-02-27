شكرا لقرائتكم خبر عن جورجيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزيرة الصحة الجورجية إيكاترينا تيكارادزي اليوم، إنّ البلاد سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا. وأفادت تيكارادزي في تصريح لها بأن المصاب هو مواطن جورجي كان يسافر من إيران وعبر الحدود من أذربيجان المجاورة, مشيرة إلى أنه نُقل على الفور من نقطة مراقبة حدودية إلى المستشفى.

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