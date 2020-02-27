شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين قرار إسرائيل ببناء 3500 وحدة استيطانية والان نبدء بالتفاصيل

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ قرار الحكومة الإسرائيلية السماح ببناء3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة. وأضاف، في بيان اليوم، أن هذا "الأمر الذي وصفه بالمنافي للقانون الدولي مُمثلاً في قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبأنه يقوّض فرص التوصُل لسلام مبني على حل الدولتيّن".

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