شكرا لقرائتكم خبر عن مقدونيا الشمالية تسجل أول إصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مقدونيا الشمالية، اليوم، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لامرأة عائدة من إيطاليا. وقال وزير الصحة المقدوني فنكو فيليبس للصحافة: "سجلت حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا في مقدونيا الشمالية في مستشفى عيادة الأمراض المعدية في سكوبيي، موضحا أن المصابة مواطنة مقدونية من مواليد عام 1970م.

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