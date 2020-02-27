رئيس الوزراء اللبناني يبدأ جولة خليجية

بيروت ـ وكالات: يبدأ رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، جولة خليجية بحثا عن دعم سياسي واقتصادي لحكومته محاولا انتشال لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية الأخيرة.

وذكرت وكالة “النشرة” اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن جولة دياب الخليجية ستشمل كل من السلطنة والمملكة العربية السعودية والإمارات ودولة الكويت وقطر، معتبرا أن هدفها الأساسي سيكون نيل ثقة الدول العربية وفتح قنوات العلاقات الثنائية معها وصولا إلى إمكانية الحصول على الدعم المادي والاقتصادي في ظل الأوضاع التي يمر بها لبنان.

وفي السياق نفسه، أشار محللون اقتصادييون نقلا عن وكالة “رويترز” أن الامتناع الخليجي لدعم دياب وحكومته سيعني إغلاق باب الدعم للبنان الذي سيتأثر أكثر وأكثر في ظل الأوضاع القائمة في لبنان.وتوقع البعض ألا يكون الباب مقفولا أمام دياب حال رغبته في تنفيذ الزيارة كما أعلن في كلمته بعد إعلان التشكيل الحكومي، لكن في المقابل ستكون زيارة بروتوكولية لن يحصل منها على أية مكاسب مالية بالصورة التي يتوقعها خصوصا أن مشكلته في الداخل اللبناني لم تحل، وبالتالي لا يمكن دعم حكومته في وجه ما يريده الشارع من مطالب بإصلاحات اقتصادية.