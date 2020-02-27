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يوفنتوس يعقد اماله في دوري الابطال بخسارة مفاجئة امام ليون

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2020-02-26 | 23:04

يوفنتوس يعقد اماله في دوري الابطال بخسارة مفاجئة امام ليون

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حقق فريق أوليمبك ليون الفرنسي فوزًا على نظيره يوفنتوس الإيطالي، بهدف دون رد، في منافسات .
وحل البيانكونيري ضيفًا على ليون، بذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف ليون في الدقيقة 30 من الشوط الأول، بعد تمريرة من حسام عوار.

ووصلت الكرة إلى توزار الذي سدد الكرة بطريقة رائعة في شباك تشيزني ليعلن تقدم ليون بهدف.


لم يتمكن نجوم اليوفي من هز شباك أصحاب الأرض، لتحسم المباراة بفوز ليون بهدف نظيف.

سيلتقي الفريقان مجددًا في مباراة الإياب يوم 17 اذار القادم، على ملعب "آليانز ستاديوم" معقل فريق يوفنتوس.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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