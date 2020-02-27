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2020-02-26 | 23:04
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وجاء هدف ليون في الدقيقة 30 من الشوط الأول، بعد تمريرة من حسام عوار.
ووصلت الكرة إلى توزار الذي سدد الكرة بطريقة رائعة في شباك تشيزني ليعلن تقدم ليون بهدف.
لم يتمكن نجوم اليوفي من هز شباك أصحاب الأرض، لتحسم المباراة بفوز ليون بهدف نظيف.
سيلتقي الفريقان مجددًا في مباراة الإياب يوم 17 اذار القادم، على ملعب "آليانز ستاديوم" معقل فريق يوفنتوس.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يعقد اماله في دوري الابطال بخسارة مفاجئة امام ليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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