مانشستر سيتي يُسقط ريال مدريد في معقله بدوري الابطال

مانشستر سيتي استطاع قلب النتيجة لصالحه بعد تقدم ريال مدريد بهدف ليعود بهدفين في دقيقتين، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا

المباراة بدأت بمحاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على الكرة بشكل مبكر في مناطق وسط الملعب.



السيتي بدوره حاول أن يحافظ على إيقاع لعبه المعتاد بتمرير الكرة بشكل كثيف في منتصف ملعب ريال مدريد ولكن فالفيردي ومورديتش كانوا بالمرصاد.

الدقيقة 12 شهدت أول فرص اللقاء الهجومية بعد انطلاقة للاعب البرازيلي فينسيوس جونيور الذي أرسل عرضية استقرت في أحضان الحارس إيدرسون حارس السيتي.

الدقيقة 20 شهدت أول فرصة ضائعة من السيتي بعد تمريرة اللاعب البلجيكي دي بروينه للبرازيلي خيسوس الذي راوغ فاران وتصدى لها كورتوا إلى ركنية.



دي بروينه أضاع فرصة حقيقة للسيتي كانت من الممكن أن تكون الهدف الأول بعد أن سدد كرة قوية بجوار مرمى كورتوا.

وحصل اللاعب الفرنسي بنجامين ميندي ظهير أيسر مانشستر سيتي على بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف مع اللاعب كارفخال ليحصل على بطاقة صفراء ستجعله يغيب عن مباراة الإياب على ملعب الاتحاد.

بعدها بدقيقة سقط اللاعب الفرنسي إيمريك لابورت على أرض الملعب ليغادر مصاباً ويشارك بدلاً منه البرازيلي فيرناندينيو.

الشوط الأول انتهى على تلك النتيجة ولكن مع تفوق للسيتي في الاستحواذ واللعب في مناطق ريال مدريد.

الشوط الثاني بدء مثيراً للغاية بعد هجمة مرتدة لمانشستر سيتي من كيفين دي بروينه الذي مرر إلى الجزائري رياض محرز الذي سدد الكرة مباشرة إلى بجوار قائم الحارس كورتوا.

محرز عاد في الدقيقة 55 ليراوغ اللاعب ميندي ويسدد بيمناه قوية للغاية يخرجها الحارس كورتوا إلى رمية تماس لصالح ريال مدريد.

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ولم يهدأ الجزائري وقرر أن يضيع كرة جديدة بعد انفراده بمرمى ريال مدريد ليسدد بيمناه ويبعدها كورتوا بعيداً عن المرمى.

الدقيقة الـ60 شهدت تسجيل ريال مدريد هدف عن طريق اللاعب إيسكو بعد مراوغة للاعب فينسيوس الذي مرر الكرة للإسباني الذي كان وحيداً في منطقة الجزاء ليضعها في المرمى مباشرة.

بهذا الهدف سجل اللاعب إيسكو أول هدف أوروبي له مع ريال مدريد منذ مباراة روما في 2018، والثاني له في الأدوار الإقصائية منذ مباراة أتليتكو مدريد في 2017.

خيسوس رفض أن يخرج السيتي مهزوماً من المباراة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 77 برأسية رائعة بعد عرضية أجمل من البلجيكي كيفين دي بروينه.

الدقيقة الـ83 شهدت تسجيل مانشستر سيتي الهدف الثاني من ركلة جزاء عن طريق اللاعب كيفين دي بروينه الذي وضع الكرة على يمين الحارس كورتوا.

الحكم احتسب ركلة الجزاء بعد عرقلة واضحة من اللاعب كارفخال لرحيم ستيرلنج.

الدقيقة الـ88 شهدت طرد القائد سيرجيو راموس بعد عرقلة واضحة للبرازيلي خيسوس خارج منطقة الجزاء.

ريال مدريد سيحاول العودة في النتيجة في مباراة الإياب التي تقام على ملعب الاتحاد يوم 17 آذار المقبل.