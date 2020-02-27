حلو: لا يجوز أن يستخدم مسؤول منطقا حزبيا في خطابه

أكد النائب هنري الحلو في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "ينظر ​اللبنانيون​ بأمل إلى دخول بلدهم نادي الدول النفطية، ولكن غير مقبول أن تكون كلمة المرجع الاول في ​الجمهورية​، في مناسبة هذا الحدث الوطني التاريخي، وسيلة تسويق لحزب أو لشخص أو لربط الإنجاز بهما. مع احترامنا لجهود الجميع، لا يجوز أن يستخدم مسؤول في هذا الموقع منطقا حزبيا في خطابه".

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