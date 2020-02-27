معلوف: هناك انزعاج من الحكومة التي تعمل من "الفجر الى النجر"

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف إلى أن "رئيس الحكومة حسان دياب لم يسمي أحدا في حديثه عن أن بعض الجهات اللبنانية تعمل ضد مصلحة البلد لدى دول صديقة وشقيقة"، معتبرا أن "الملفت هو رد "تيارالمستقبل" على دياب".
وأكد معلوف، في حديث تلفزيوني، الى "أننا نشعر بأن هناك انزعاج من عمل الحكومة التي تعمل من "الفجر الى النجر"، وربما سبب هذا الامتعاض هو أن الجميع رأى الفرق الشاسع بين طريقة عمل الحكومة الحالية والحكومات السابقة".
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