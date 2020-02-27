الملكية الأردنية تعلن تعليق رحلاتها بين عمان وروما بسبب كورونا

أعلن المدير العام والرئيس التنفيذي للخطوط الملكية ​الأردن​ية ستيفان بيشلر عن "تعليق رحلات الشركة الجوية بين عمان وروما اعتبارا من يوم الأربعاء 26 شباط وحتى إشعار آخر"، موضحاً انه "يتم العمل على إلغاء العديد من الرحلات التي تشغلها إلى محطاتها في ​الشرق الأقصى​ أو دمج بعض هذه الرحلات، وبنسبة تراجع تصل إلى نحو 50% من عدد الرحلات الأسبوعية إلى تلك المنطقة من ​العالم​"، مشيراً الى ان "هذه القرارات تستهدف سلامة مسافري الشركة التي تضعها في مقدمة أولوياتها في ضوء تزايد أعداد الإصابات ب​فيروس كورونا​ في ​إيطاليا​ وبعض الدول الآسيوية، وحرص الشركة على اتخاذ كافة الإجراءات العملية التي تساعد على بقاء الأردن خاليا من الفيروس".

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