الشرطة الإيرانية: توقيف 24 ناشطا بتهمة نشر شائعات بشأن كورونا

أعلن رئيس وحدة ​مكافحة الجرائم​ الإلكترونية في الشرطة ال​إيران​ية، فاهيد مجيد، عن "إيقاف 24 شخصا وإحالتهم للمحاكمة بتهمة نشر ​شائعات​ مثيرة للقلق حول تفشي فيروس" كورونا" في البلاد"، مشيرا إلى أنه قد "تم اعتقال 118 ناشطا على الشبكة العنكبوتية، وقد أطلق سراحهم لاحقا".

ولفت الى أن "التوقيفات جاءت بعد إنشاء وحدة خاصة لمكافحة الشائعات المثيرة للقلق المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" في البلاد"، مؤكدا أن "هذه الوحدة تتخذ إجراءات ضد المعلومات والصور ومقاطع الفيديو التي تحتوي على شائعات أو معلومات خاطئة تهدف إلى إثارة اضطراب الرأي العام، وتصعيد القلق في المجتمع".

وأصابت عدوى الفيروس في إيران نحو 140 شخصا بينهم نائب ​وزير الصحة​، ما دفع الدول المجاورة لها الى تشديد الإجراءات معها من التنقل وعمليات الحجر الصحي.

ويذكر أن طهران اتهمت الولايات المتحدة بنشر "الخوف" بشأن ​فيروس كورونا​ المستجد.