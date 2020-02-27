أعلن رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الإيرانية، فاهيد مجيد، عن "إيقاف 24 شخصا وإحالتهم للمحاكمة بتهمة نشر شائعات مثيرة للقلق حول تفشي فيروس" كورونا" في البلاد"، مشيرا إلى أنه قد "تم اعتقال 118 ناشطا على الشبكة العنكبوتية، وقد أطلق سراحهم لاحقا".
ولفت الى أن "التوقيفات جاءت بعد إنشاء وحدة خاصة لمكافحة الشائعات المثيرة للقلق المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" في البلاد"، مؤكدا أن "هذه الوحدة تتخذ إجراءات ضد المعلومات والصور ومقاطع الفيديو التي تحتوي على شائعات أو معلومات خاطئة تهدف إلى إثارة اضطراب الرأي العام، وتصعيد القلق في المجتمع".
وأصابت عدوى الفيروس في إيران نحو 140 شخصا بينهم نائب وزير الصحة، ما دفع الدول المجاورة لها الى تشديد الإجراءات معها من التنقل وعمليات الحجر الصحي.
ويذكر أن طهران اتهمت الولايات المتحدة بنشر "الخوف" بشأن فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الإيرانية: توقيف 24 ناشطا بتهمة نشر شائعات بشأن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.