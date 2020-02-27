الدفاع الأميركية تستأنف تدريب السعوديين بعد هجوم على قاعدة بفلوريدا

أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ استئناف تدريب الطيارين العسكريين السعوديين بعد شهرين من الهجوم على قاعدة بحرية في ​فلوريدا​، الذي اعتبر "عملا إرهابيا". يذكر أن ملازما في ​القوات​ الجوية ​السعودية​، يدعى محمد الشمراني، كان يتلقى التدريب العسكري في ​الولايات المتحدة​، أطلق النار في 6 كانون الاول الماضي، داخل ​القاعدة​ في بينساكولا وقتل 3 عسكريين أميركيين وأصاب 8 آخرين، باستخدام مسدس حصل عليه مستغلا ثغرة قانونية.

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