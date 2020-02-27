الصحة الألمانية: ألمانيا على شفا تفش وبائي لفيروس كورونا المستجد

أعلن ​وزير الصحة​ الألماني ينس شبان ان "​ألمانيا​ على شفا تفش وبائي ل​فيروس كورونا​ المستجد، وسلاسل العدوى لم تعد قابلة للتتبع جزئيا، وهذا شيء جديد، فأعداد كبيرة من الناس خالطوا المرضى وهذا يمثل تغيراً كبيراً بالنسبة للستة عشر مريضا الذين لدينا حتى الآن حيث يمكن إرجاع السلسلة للأصل في ​الصين​".

هذا وأعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، تسجيل 80980 إصابة بفيروس كورونا الجديد في 33 دولة حول العالم، وأن المرض أصاب 13 دولة أوروبية، وأن 96.5 في المئة من الإصابات مسجلة في الصين.