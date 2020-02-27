شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية: مصر درست بعناية مختلف توصيات الاستعراض الشامل بجنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وفد المقدمة لفريق المنظمة العربية لحقوق الإنسان المشارك في أنشطة الدورة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اجتماعا مع السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية المصرى لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية والذي يشغل أيضا موقع الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.

شارك في الاجتماع كلا من علاء شلبي" رئيس مجلس الأمناء، ومحمد راضي المدير التنفيذي، وإسلام أبو العينين مدير البرامج، وأحمد رضا مدير الشؤون القانونية.

شهد اللقاء نقاشا مفتوحا حول أهم جوانب جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان في الفترة المقبلة، وخاصة سبل تعزيز الخطوات الإيجابية الأولية التي اتخذتها مصر لتحسين وضعية حقوق الإنسان خلال العامين الأخيرين، وموقف مصر من توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وخطة عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، وآليات تعزيز الحوار بين الدولة والمجتمع المدني.

وأشار السفير "جمال الدين" إلى أن مصر درست بعناية مختلف التوصيات التى تلقتها خلال جلسة الاستعراض الدورى الشامل فى نوفمبر الماضى، وأنها تعتزم قبول غالبية التوصيات المقدمة إليها، مع توضيح أن بعضها لم تكن دقيقة وبعضها بالأساس موضع تنفيذ فعلي، موضحا أن رد مصر الرسمي على التوصيات جارى الانتهاء منه لتقديمه خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن الانفتاح على زيارة السجون ومراكز الاحتجاز ويشمل المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والإعلام الوطني الأجنبي إلى جانب زيارات مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان يعكس توافر الإرادة السياسية للمضي قدما في الارتقاء بحقوق الإنسان بقناعة وطنية ذاتية، مضيفا أن ذلك سيتوازى مع الرد على أى ادعاءات غير صحيحة أو مسيسة تروج لها أي أطراف لأغراض سياسية.

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وحول مهمة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، كشف جمال الدين عن الخطوات التي اتخذتها اللجنة وأمانتها الفنية، خلال الشهرين الماضيين، بما فى ذلك لمتابعة تقديم التقارير الدورية المتأخرة للجان التعاهدية بالأمم المتحظة، حيث جرى تقديم خمسة منها، مضيفا

أنه جاري إعداد التقارير المتاخرة المتبقية لأنهم بذلك من الآن فصاعدا دورية تقديم التقارير الدورية المختلفة، فضلا عن إعداد برنامج وطني للتربية على حقوق الإنسان لكافة للاطراف بما يشمل أيضا موظفي الدولة في مجالات القانون وإنفاذ القانون والخدمة العامة لنشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة.

وأوضح أن اللجنة تعتزم الاستفادة من أفضل التجارب والخبرات فى الدول الأخرى، والتواصل بصورة دورية مع المجتمع المدني، مؤكدا أهمية ذلك في تقديم المقترحات والحلول، ونوه فى هذا الخصوص بالاجتماع الذي عقدته اللجنة الأسبوع الماضى، مع منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية المصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وكذا في حضور المنظمة العربية لحقوق الإنسان، للتعرف على موقفهم من توصيات لاستعراض الدوري الشامل، تمهيدا لبلورة رؤية وطنية حول هذه التوصيات سيتم تسليمها لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف بعد نحو أسبوعين.

وأكد علاء شلبي" رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على تقديره للوقت الذي اتاحه السفير جمال الدين للقاء، مشيرا للأهمية التي يجسدها تحسين وضعية حقوق الإنسان في مصر بالنسبة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، خاصة مع التأثير المصري الكبير في محيطها العربي الذي يمثل نطاق عمل المنظمة الجوهري، بالإضافة لكون مصر دولة المقر لقيادة المنظمة في كافة الوطن العربي.