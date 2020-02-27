شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل "المهندسين" بحوار دعم مصر: "عصر مكافأة نهاية الخدمة بالإدارة المحلية لازم ينتهي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب حماد عبد الله، ممثل نقابة المهندسين، بإنهاء عصر مكافأة نهاية الخدمة بمناصب الإدارة المحلية، وأن تكون المناصب بها وفق الكفاءة والخبرة والقدرة على العمل المحلى، مشددًا: "دا عصر لازم ينتهى فورًا".

جاء ذلك في الجولة الخامسة للحوار المجتمعي لائتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، وبمشاركة أمين عام الإئتلاف أحمد السجيني، والنائب محمد ابوهميلة، والمخصصة لرؤساء النقابات المهنية.

وأكد أن وجود القيادات ذات الكفاءة من شأنها أن تحقق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن قانون الادارة المحلية المعروض أمام البرلمان ماهو إلا ترقيع وليس قانونا شاملا يحقق التنمية المطلوبة وينشدها الشعب المصري.

Advertisements

ولفت ممثل نقابة المهندسين إلى أن مصر بحاجة لأقاليم اقتصادية حقيقية على أرض الواقع، بعيدًا عن التدخلات السياسية في المناصب، بحيث تقسم مصر لعدد من الأقاليم الاقتصادية برئاسة قيادات ذات كفاءة تتولى مسؤلية الإدارة يكون هدفها التطوير ورفع الكفاءة ودعم موازنات الدولة المصرية، وعقب على حديثه رئيس ائتلاف دعم مصر، عبدالهادي القصبي، بالتأكيد على أن جميع الملاحظات من فئات المجتمع محل اعتبار من الائتلاف ونرحب بها بدون اي إشكالية.

وبدوره، قال محمد زايد، ممثل نقابة المهن الرياضية، إن تأهيل وتدريب من يخوض انتخابات المجالس المحلية في مصر بمنتهي الأهمية.

ولفت إلى أن التاريخ يشمل مواقف على مستوى المجالس الشعبية والمحلية، تؤكد الحاجة لتدريب وتأهيل من يخوض العملية الانتخابية للمحليات في مصر، حتى يكون قادرا على القيام بمهامه على أعلى مستوى خاصة فيما يتعلق بلغة الحوار والاستخدام الأفضل لأدوات الرقابية بحيث لا يتم الإساءة في الاستخدام.

ورفض منح الأعضاء الحصانة خارج المجالس المحلية، وأن تكون مقتصرة على العمل داخل المجالس فقط، لأنه بطبيعة الحال ستكون لها مساوٍ كثيرة.