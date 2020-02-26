معركة حضانة طفلي حاكم دبي وزوجته.. محكمة الاستئناف في لندن تصدر أحكاماً جديدة

استمعت محكمة الاستئناف في لندن، اليوم الأربعاء، إلى أحكام صدرت في أحدث مرحلة المعركة القانونية بين حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين، بشأن طفليهما.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى طعن الأمير الإماراتي على نشر أحكام سابقة تخص خلافه مع زوجته حول حضانة طفليهما، فيما قالت المحكمة إن الأميرة هيا والوصي على الأطفال الذي عينته المحكمة يؤيدان نشر الأحكام.

وكانت الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي السابقة، تقدمت في يوليوز الماضي بطلبي حمايتها من “الزواج القسري”، وحضانة طفليهما وعدم التعرض بالإساءة، بعد فرارها من الإمارات إلى لندن، وذلك بالتزامن مع تقدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بطلب إعادة أطفاله إلى دبي، أمام المحكمة ذاتها؟

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وقال الطرفان في بيان إن القضية لا تتعلق بالطلاق أو بمشاكل مالية بل تقتصر على رعاية الطفلين.

ومن شأن طلبات الأميرة، وفق قانون أوامر الحماية البريطاني، أن تساعد الشخص الذي أجبر على الزواج، أو يجبر على البقاء في زواج، بعد أن يتقدم بها، في حال التعرض لـ”القوة الجسدية، والضغط العاطفي، أو التهديد أو أن يكون الشخص ضحية للإساءة النفسية”.

ولابنة ملك الأردن الراحل الحسين، والشيخ محمد بن راشد، المتزوجان منذ عام 2004، فتاة تبلغ من العمر11 عاما وصبيا يبلغ من العمر 7 سنوات.