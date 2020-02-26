وزارة الصحة: 17 حالة محتملة تبين خلوها من “كورونا” والمغرب لا زال خاليا من الفيروس

وسط كثرة الإشاعات التي تلاحق وضعية فيروس كورونا بالمغرب، أصدرت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، حصيلة جديدة للحالات التي احتملت إصابتها بالفيروس المستجد.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، أنه تم تسجيل 17 حالة محتملة لفيروس كورونا المستجد، وتبين بعد إجراء التحاليل المخبرية خلوها من هذا الفيروس.

وردا على بعض الشائعات التي تروج، أكدت وزارة الصحة أن المغرب لم يسجل أي حالة لمرض فيروس كورونا المستجد.

وأطلقت الوزارة مناشدة، لعدم الانسياق وراء الشائعات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد والترويج لها، مؤكدة أن جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الوبائية الوطنية يتم الإعلان عنها من خلال الجهات المختصة.