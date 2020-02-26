انتشار كورونا: 60 إصابة في أميركا وأول إصابة في النرويج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأميركية إلى 60 إصابة، بحسب إعلام محلي، وسط ترقب لمؤتمر صحافي يعقده الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لمناقشة تهديد الفيروس، بعد يوم من سعيه لتقليل المخاوف من تفشي كوفيد 19 على نطاق واسع في أنحاء الولايات المتحدة.

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره بوصوله إلى أميركا اللاتينية حيث سجلت أول إصابة في البرازيل، مستمرًا في الوقت نفسه بالتمدد في أوروبا وآسيا، ما يثير قلقًا عالميًا.

وفي غضون ذلك أعلنت السلطات الصحية النرويجية عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لشخص عاد من الصين الأسبوع الماضي، لكنّها أكدت أن المريض ليس في وضع خطر.

وصرّحت المسؤولة في المعهد النرويجي للصحة العامة لاين فولد للصحافيين بأن "الشخص ليس مريضا، إنه بصحة جيدة ولا تظهر عليه أي عوارض"، مضيفة "نستبعد أن يكون قد نقل العدوى" لآخرين. وأوضح المعهد أن الفحوص المخبرية الروتينية "جاءت إيجابية" وكشفت وجود آثار للفيروس المستجد.

في أوروبا، وصل الفيروس إلى النرويج والنمسا وسويسرا وكرواتيا ومقدونيا الشمالية وجورجيا واليونان، بينما أعلنت فنلندا عن تسجيل ثاني إصابة على أراضيها.

وسجلت فرنسا أول حالة وفاة لفرنسي لم يسبق أن سافر إلى منطقة ينتشر فيها المرض. ومساء الأربعاء، أعلنت باريس عن الإصابة الـ18 على أراضيها، وهي لزوجة أحد المرضى.

وبات الفيروس منتشرا في نحو أربعين دولة بمعزل عن الصين، مع وفاة خمسين شخصا إضافة إلى نحو 2800 إصابة.

ولكن يبدو أن الوباء بلغ ذروته في الصين، بدليل إعلان السلطات الأربعاء 52 وفاة جديدة في 24 ساعة مقابل 71 وفاة الثلاثاء، في عدد هو الأدنى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأسفر الفيروس حتى الآن عن 80 ألف حالة إصابة (2800 منها خارج الصين)، وعن أكثر من 2700 حالة وفاة عالميًا، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

وإيطاليا هي البلد الأوروبي الأكثر تأثرا عبر 400 إصابة و12 وفاة وفق آخر حصيلة، وتعدّ نقطة انطلاق لتفشي الفيروس، ما دفع عواصم عدة إلى تعزيز إجراءات الوقاية والاحتواء.

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وطلب من المواطنين الفرنسيين العائدين من المناطق الإيطالية التي ينتشر فيها الفيروس إلى تفادي "الخروج غير الضروري" من بيوتهم لمدة أسبوعين بعد عودتهم.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن وزير الصحة والخدمات البشرية أليكس عازار، قوله: "هناك الآن 15 حالة مؤكدة لمصابين بفيروس كورونا مرتبطة بالسفر أو الاتصال المباشر بالمسافرين في الولايات المتحدة".

وأضاف عازار: "حتى صباح اليوم، كان لدينا فقط 14 حالة مكتشفة في الولايات المتحدة ومرتبطة بالسفر، أو الاتصال المباشر مع المسافرين". وتابع: "وأثناء قدومي إلى هذه الجلسة، تم إبلاغي أنه تم تسجيل إصابة أخرى".

وبحسب عازار، فإن هناك أيضا 3 إصابات أخرى تعود لأميركيين أعيدوا من مدينة ووهان الصينية، مكان تفشي الفيروس، و42 حالة أخرى لأشخاص تم إجلاؤهم من سفينة "دايموند برنسيس"، السياحية، ليصل إجمالي العدد إلى 60 حالة بين الأميركيين.

وكتب ترامب في وقت سابق اليوم على تويتر قائلا إن ممثلين عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وغيرهم سوف ينضمون إليه في المؤتمر الصحافي الذي يعقد من البيت الأبيض بعد الظهر بالتوقيت المحلي. وكان ترامب وأعضاء من إدارته أرسلوا رسائل متباينة حول الفيروس.

وحذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس الثلاثاء، الجمهور الأميركي من الاستعداد لتفشي المرض، الذي أصاب أكثر من 80 ألف حالة في جميع أنحاء العالم، لكن ظهوره قليل نسبيا حتى الآن في الولايات المتحدة.

وقبل أن يعود جوا إلى الولايات المتحدة قادما من الهند، أمس الثلاثاء، قال ترامب إن وضع فيروس كورونا "تحت السيطرة بشكل جيد في بلادنا". وعقب عودته إلى الولايات المتحدة في وقت مبكر اليوم الأربعاء، بدأ ترامب على الفور التصدي للمنتقدين الذين يقولون إنه ينبغي عليه أن يتحرك سريعا لتعزيز الاستجابة الفيدرالية لفيروس كورونا.

وكتب ترامب على "تويتر" أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ووزير الصحة والخدمات البشرية الأميركي، عازار، والجميع "يقومون بعمل كبير فيما يتعلق بفيروس كورونا"، وأعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا حول هذه المسألة في وقت لاحق الأربعاء.

أضاف "سوف أعقد مؤتمرا صحفيا في البيت الأبيض، حول هذا الموضوع، اليوم في الساعة السادسة مساء. ممثلون عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وغيرهم، سوف يتواجدون هنا". وانتقد ترامب أيضا بعض التغطيات الإخبارية لفيروس كورونا.