شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدرج أفراداً وكيانات على قوائم الإرهاب في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، عن إدراج 3 أفراد و 12 كياناً في لبنان على قوائم الإرهاب، لارتباطها بميلشيات حزب الله.

واشتملت القائمة على كل من شيخ يوسف عاصي، وجواد نور الدين، المرتبطين بمؤسسة الشهيد التابعة لحزب الله، وأيضاً قاسم محمد بزي الذي لديه صلة بشركة أدوية ومعدات طبية مرتبطة بحزب الله اللبناني، كما شملت القائمة مجموعة شركات أدوية وصيدليات داخل لبنان.

يذكر أن الولايات المتحدة والعديد من دول العالم كبريطانيا والأرجنتين وكندا، وأستراليا، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا، وبارغواي، تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية.