الولايات المتحدة تحذر من السفر إلى إيران وإيطاليا ومنغوليا بسبب انتشار فيروس كورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:18 مساءً, 26 فبراير 2020 م حذّرت الولايات المتحدة اليوم، من السفر إلى إيران وإيطاليا ومنغوليا، تجنباً لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وحثت الخارجية الأمريكية مواطنيها على توخي الحذر الشديد عند السفر إلى إيطاليا وإيران, فيما دعت المواطنين الأمريكيين لإعادة التفكير في زيارة منغوليا بسبب قيود على السفر والنقل فرضت هناك نتيجة تفشي فيروس كورونا في جارتها الصين.

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